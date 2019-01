Cinque Mulini, Cambiaghi: "Gli occhi degli appassionati di tutto il mondo puntati sulla Lombardia"

L'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, ha partecipato alla presentazione della 87^ edizione della Cinque Mulini, che si disputerà domenica prossima, 27 gennaio. A fare gli onori di casa anche il sindaco di San Vittore Olona Marilena Vercesi e il consigliere comunale di Legnano Ornella Caimi.

"Gli occhi di tutti gli appassionati del mondo - ha detto l'assessore Cambiaghi - saranno puntati ancora una volta su questa gara, la cui prima edizione fu disputata nel 1933, e sul cross lombardo che da sempre è ai vertici della specialità, come dimostrano i 35 Olimpionici lombardi che hanno preso parte a questa manifestazione, che richiama gli specialisti di ogni parte del mondo a confrontarsi su un terreno affascinante ma impervio".

"'Il cross più bello del mondo', come è stata ribattezzata dagli appassionati - ha aggiunto l'assessore regionale a Sport e Giovani - è anche un determinante banco di prova. Freddo, fango e terreno pesante di questa classica del cross saranno un formidabile test per il Campionato del Mondo che si disputerà ad Aarhus in Danimarca il prossimo 30 marzo".

A presentare le gare c'erano Giuseppe Gallo Stampino presidente dell'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e Nicola Roggero telecronista e giornalista sportivo. Oltre a relatori come Gianni Mauri presidente di Fidal

Lombardia, hanno partecipato alla conferenza stampa personalità che hanno fatto la storia della Cinque Mulini e dell'atletica internazionale come Alberto Cova, Gabriella Dorio, Gaetano Erba, Franco Fava e Francesco Panetta.