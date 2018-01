Il dramma di Elena Fanchini: "Ho un tumore, mi devo fermare"

Elena Fanchini deve fermarsi e mettere da parte i sogni olimpici per affrontare una battaglia dura, anzi durissima: quella contro il tumore che le è stato diagnosticato poco tempo fa. Ad annunciarlo è la stessa sciatrice bresciana, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Queste le parole di Elena, che il prossimo aprile spegnerà 33 candeline: "A tutti é capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non è facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia."

Gli accertamenti clinici effettuati dalla Commissione Medica della Federsci sull'atleta hanno infatti evidenziato "una neoplasia di basso grado che potrà essere curata" si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della federazione.