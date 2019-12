Record di presenze per l'impresa della Germani: superata Nanterre, vola alle Top 16

Un bagno di folla per l'impresa della stagione. In un PalaLeonessa gremito in ogni ordine di posto, la Germani Leonessa Brescia batte Nanterre per 85-78, accedendo così, come prima della classifica, alle fase finale Top 16 di Eurocup. I tifosi come lo staff e i dirigenti hanno faticato a trattenere le lacrime, di gioia ovviamente, per un risultato destinato a restare nella storia della pallacanestro bresciana.

Record di presenze per una partita giocata durante la settimana al PalaLeonessa: 3323 persone hanno assistito martedì sera allo spettacolo di Moss e compagni. Un match che ha dispensato emozioni in ogni quarto. I biancoblu hanno sofferto nei primi due e messo il turbo nel terzo e nel quarto (25-11 di parziale nel frangente) quando sono saliti in cattedra Landsdowne (19 punti con 7/9 al tiro) ed Awudu Abass (18 punti segnati).