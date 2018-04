Un grande cuore sulla neve: Race for Africa, cronaca di un successo

Race for Africa, un grande successo (e un grande cuore sulla neve): sport e solidarietà a Madonna di Campiglio per un bellissimo e assolato finale di stagione. Musica e gadget, prelibatezze senegalesi (dolci e salate) e birre fresche, sciatori improvvisati e grandi campioni: “Nonostante la cancellazione delle gare, tra l'altro per motivi del tutto indipendenti dalla nostra volontà – riferiscono gli organizzatori – non possiamo che essere felici del risultato degli eventi benefici di Race for Africa”.

“La festa di domenica al Jumper in località Fortini ci ha permesso di coinvolgere i giovani nella raccolta fondi, alla scoperta di sapori lontani, dolci, pietanze e bevande tipiche del Senegal, con ottimi risultati in termini di offerte e vendita di biglietti della lotteria”. Bene anche la charity dinner organizzata due giorni dopo, dove sono stati presentati – in anteprima mondiale – i trofei donati dall'artista bresciana Sandy Aime, che verranno utilizzati per le gare di sci organizzate (sempre in abbinamento con eventi benefici) dalla Federazione Sci Senegal per la prossima stagione.

Sfilata di vip e non solo: il sindaco del Comune di Bocenago, l'assessore allo Sport del Comune di Caderzone Terme, l'olimpionico di snowboard Alberto Maffei, il campione di corsa in montagna Cesare Maestri, il comico di Zelig Giorgio Verduci. Non è mancato nemmeno l'appoggio di atleti di fama mondiale come Lara Gut (nella foto), Peter Fill, Daniela Merighetti, Paolo De Chiesa.