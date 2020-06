Spesa facile con Vallecamonica Delivery, un sito per le consegne a domicilio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

ValleCamonicaDelivery è una web app totalmente gratuita per aiutare il diffondersi del servizio di consegna a domicilio di pizzerie, bar, ristoranti e negozi in genere in tutta la Valle Camonica. La web app, accessibile da https://vallecamonica.delivery/ dà la possibilità ad ogni commerciante di poter aggiungere la propria attività tramite un semplice form di iscrizione, indicando nome, contatti, giorni in cui è attivo il servizio di consegna ed eventuali costi in modo completamente gratuito.

Una volta approvata l'iscrizione, l'attività apparirà nell'elenco in homepage diviso per categorie e filtrabile, in modo che ogni utente possa facilmente scoprire quali sono le attività che effettuano consegna a domicilio nel proprio comune.

Al momento sono presenti più di 60 tra ristoranti, pizzerie, bar, enoteche, negozi e tanti altri servizi. Crediamo molto in questo progetto, ad oggi totalmente no-profit, e speriamo possa essere di aiuto ai camuni per dare una spinta al delivery.