Tutti pazzi per il glamping: il campeggio di lusso per chi non vuole rinunciare alle comodità

Tutti pazzi per il glamping: è un neologismo che nasce dalla fusione delle parole inglesi “glamour” e “camping”, e ai tempi degli strascichi dell'emergenza sanitaria potrebbe davvero diventare la nuova frontiera delle vacanze all'aria aperta, ma senza per questo rinunciare al lusso e alla comunità. Prove tecniche di una definizione più accurata: il glamping, si legge su Wikipedia, di fatto è un'esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio sono accompagnate dalle cosiddette amenities, e in alcuni casi da servizi in stile resort.

Cos'è e come funziona il glamping

Si tratta di un modo di fare e vivere la vacanza che è diventato popolare solo negli ultimi anni, in particolare tra i turisti che vogliono godersi l'evasione e le avventure di un campeggio ma senza abbandonare i lussi e le abitudini di un hotel. Quindi niente tende montate con i chiodi, ma bungalow, casette di legno, pod, iurte e altro ancora, attrezzate con i tutti i comfort e con servizi di qualità.

Glamour e camping

Per il celebre portale di prenotazioni Booking, il glamping è sinonimo di lusso e comodità in mezzo alla natura: in altre parole campeggio sì, ma con stile. La parola “glamping” è comparsa per la prima volta nel Regno Unito nel 2005, per poi essere aggiunta all'Oxford English Dictionary nel 2016, e nel frattempo diventare di uso comune in tutto il mondo. Anche in Italia.

Non mancano, ovviamente, anche sul territorio italiano esempi quasi “storici” di glamping, in particolare nelle zone turistiche di mare come Toscana, Veneto o Sardegna. Ma negli ultimi anni la “riconversione” ha interessato anche diverse strutture a pochi passi da casa nostra, come ad esempio sul lago di Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I migliori glamping sul lago di Garda

Il portale Glamping.it ha raccolto alcune delle proposte più interessanti del Benaco, sia sulla sponda bresciana che su quella veronese. Solo per citarne alcune: il Camping Fornella e il Camping Europa Silvella, entrambi a San Felice sul Benaco, oppure il Camping Baia Verde nella vicina Manerba del Garda. Appena oltre confine si segnalano il Camping Park delle Rose di Lazise, e ancora il Campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. Non tutti i campeggi hanno già riaperto: il save the date quest'anno è fissato entro la metà di giugno.