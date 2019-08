"Prestazioni stratosferiche": benvenuti nella capitale bresciana delle escort di lusso

A un anno e mezzo dall'ultimo “censimento”, non è cambiato un granché: tra siti web specializzati e motori di ricerca ad hoc, è ancora Desenzano del Garda la capitale bresciana (e forse non solo) delle escort di lusso. Categoria “prestazioni di servizi”, in arrivo da tutta Europa (in particolare dall'Est) e oltre, dal Sudamerica e pure qualche autoctona: sono le donne, le ragazze e le trans che ricevono in appartamento e si fanno pagare, appunto, per la loro “prestazione di servizio” dai 100 euro in su. Non popolano le strade, e per questo vengono tollerate: se ne stanno in casa, ricevono su appuntamento, mettono a disposizione fotografie e numeri di telefono.

Non c'è niente di illegale, almeno all'apparenza: la legge italiana infatti punisce solo lo sfruttamento della prostituzione, e non la prostituzione in sé. Dunque non è reato pubblicare annunci per così dire di settore: tra chi si definisce “raffinata e riservata” a chi invece paventa le proprie “mani di fata per uomini di buon gusto”. Manco per gli alberghi, o i ristoranti: in tante lo specificano, forse perché richiesto. Parliamo del “comodo parcheggio”.

Ma quante sono le escort di Desenzano?

E' impossibile sapere con esattezza quante sono. Alcuni dei siti più cliccati si fermano a quota 125: altri tra le 50 e le 100, altri ancora arrivano a sforare quota 200. Sicuramente ci saranno i “doppioni”, ovvero gli annunci che si ripetono da un portale all'altro. Un tempo era disponibile anche un apposito motore di ricerca, che combinava i risultati di numerosi siti web, tutti insieme. Senza quello, il lavoro è manuale: ma 200 escort (circa) per meno di 30mila abitanti è un dato ben sopra la media, circa 6 ogni 1000 residenti.

Le recensioni

Sul portale di EscortAdvisor, definito come “The most reliable escort review website”, sono raccolte le recensioni di più di 1250 ragazze e trans di tutta Italia. A Desenzano ne sono state censite (e valutate) più di 80, messe in riga con una vera e propria classifica, come nelle app e nei siti web di alberghi o ristoranti. Solo che stavolta sono escort.

“Esplosiva, sensuale, una bomba”, scrivono di Stefania, la prima in graduatoria: costa circa 100 euro, disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, offre servizi di vario tipo come il massaggio prostatico, la Girlfriend experience, il bacio leggero. “Sono 7 anni che la frequento e mi sono sempre trovato bene”, un altro commento.

Poi c'è Michelle, ungherese, che costa fino a 200 euro e riceve a casa o in albergo, ma anche a casa del cliente. Disponibile tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte, alta e occhi verdi. “Ti sembra di conoscerla da una vita – si legge in una recensione di pochi giorni fa – con lei non ti manca niente, è la morosa perfetta. E le prestazioni sono stratosferiche”. Altri scrivono della sua “grande passione per il mestiere”, e ancora della sua “rapidità e qualità nell'esecuzione”.

Roberta è al terzo posto, ma si fa pagare fino a 500 euro. Disponibile dal lunedì al sabato, ma non la domenica. Originaria del Brasile, riceve a casa e in hotel: non fuma ed è disponibile anche per i disabili. E ancora Elena, anche lei ungherese: “Niente da eccepire, li vale tutti”, scrive un cliente “contento e felice”. Ma qualcuno le dà solo tre stellette su cinque, e allora lei risponde: “Mi dispiace se non ti sei trovato bene, ma purtroppo non è possibile piacere a tutti e instaurare sempre un buon feeling. Ti invito a tornare, e ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato”.