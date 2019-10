Halloween da paura (ma non troppo): i 10 costumi più cliccati in rete

Non mancano i grandi classici, come la celebre Mercoledì della Famiglia Addams, ma pure travestimenti legati all'attualità – vedi la Union Jack a tema Brexit – oltre a fenomeni inarrestabili come il Joker, serie televisive a stelle e strisce, cantanti e pure il genio di Aladdin: sono questi alcuni dei costumi di Halloween tra i più cliccati del pianeta.

Lo rende noto Lyst, il motore di ricerca leader nel mondo della moda, che appunto ha stilato una classifica con i dieci costumi più ricercati per il prossimo Halloween. La ricerca si basa sui dati di “comportamento” di oltre 104 milioni di utenti l'anno: tutti quelli che hanno cercato, sfogliato e acquistato articoli di moda online da più di 12mila brand e store, senza tralasciare le menzioni sui social e le statistiche di gradimento in tutto il mondo, dall'inizio dell'anno a oggi.

Utenti in cerca di costume (da mesi)

A livello globale, le ricerche su Google per i costumi da indossare ad Halloween sono letteralmente schizzate a partire dal luglio scorso: il dato è addirittura del +813%. “Gli spunti degli utenti – fa sapere Lyst – riescono a darci delle indicazioni abbastanza chiare su quali saranno i costumi di maggior tendenza quest'anno”. Dunque vediamo quali sono i dieci outfit che non mancheranno nelle feste in maschera della notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre.

La top ten dei costumi più cliccati