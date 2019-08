La camporella dei bresciani: svelate le 80 location più "hot" di tutta la provincia

Tra quelli censiti dagli utenti, ce ne sono una ventina solo a Brescia città: allargando la mappa a tutta la provincia, dall'Ovest bresciano al lago di Garda, i posti segnalati diventano almeno 80. Niente pizzerie o ristoranti gourmet, almeno stavolta: la mappa di cui tutti parlano è quella pubblicata (e in continuo aggiornamento) da Trovacamporella.com, il social network dell'amore appartato, insomma un vero e proprio censimento – realizzato sulla base dei dati raccolti dagli utenti – dei luoghi più consoni per fare all'amore lontano da occhi indiscreti. Tradotto: per andare in camporella.

E' online anche in Italia ormai da un anno e mezzo: da un'idea di una start-up spagnola, che ha raccolto segnalazioni e costruito il social Mispicaderos, il portale delle camporelle iberiche. Basta un clic, che sia sul sito web o sulla app, per cercare (e trovare) i luoghi più adatti per appartarsi e concludere una focosa esperienza amorosa. In tutto il Nord Italia sono quasi 800 le location censite.

I luoghi bresciani dell'amore appartato

Un lungo elenco, dicevamo: che parte dalla città, dove in assoluto (inevitabilmente) si trovano i luoghi più numerosi, ma che poi si allarga a tutta la provincia, sul lago di Garda o sul Sebino, in Valle Camonica o in Franciacorta. Per ogni zona, e in tantissimi paesi, è possibile zoomare e avvicinarsi alle location che altri utenti, esperti conoscitori oppure no, hanno segnalato come luoghi ideali per appartarsi. Vediamone qualcuno.

Brescia e hinterland

In città se ne trovano un po' dappertutto. Dal celebre parco di Via Castagna, su cui già in passato si era scatenata la cronaca a luci rosse, al parcheggio di Campo Grande, “perfetto – si legge – dopo le 20.30”. E poi in zona industriale, a Brescia Ovest, vicino al centro tra Via Lamarmora e Via Cremona, “Un parcheggio interno vicino ad alcune case ma coperto dagli alberi e dal buio”. Nel segno della condivisione, ci sono location anche a Urago Mella, alla Pendolina, a San Bartolomeo ma “consigliato solo nei giorni feriali”. E ancora il Parco Tarello: “Per fare l'amore basta trovare un albero, o un posto appartato, controllare che non venga nessuno e via”. A Roncadelle viene citato il parcheggio di un supermercato, “ampio e non molto trafficato”, e ancora Flero e Poncarale.

Bassa e Ovest Bresciano

Nella Bassa ci si scatena in mezzo ai campi: da Torbole Casaglia a Orzinuovi, passando per Villachiara “in Love”: “Per avventurieri – si legge – una strada non frequentata, preferibilmente nel periodo estivo quando il mais è alto. Posto ideale sia per coppie singole che per ammucchiate. La domenica sera, dopo le 23, sesso con sconosciuti: si raccomanda l'uso del preservativo”. Nell'ovest e in Franciacorta ci sono luoghi raggiungibili in macchina o a piedi, come il santuario della Madonna della Rosa a Monticelli Brusati, o il Monte Cimarone. A Cazzago San Martino i parcheggi dei campi sportivi: “Super appartato e al buio, perfetto per le coppie”.

Lago d'Iseo

Sul lago d'Iseo ce ne sono sia sulla sponda bresciana che su quella bergamasca. Il parcheggio di Via Ciochet, vicino alle Torbiere. Due luoghi raggiungibili in auto o a piedi sulla strada Iseo-Polaveno. Il parcheggio del tennis di Zone, vicino al chiosco. La pista ciclabile di Costa Volpino, “meglio di notte”. E ancora il parcheggio dei frati a Lovere, una spiaggia a Parzanica consigliata per nudisti, il parcheggio della funicolare del Monte Soresano.

Lago di Garda

Dalla celebre spiaggia Giamaica di Sirmione, ma ovviamente la sera quando non c'è gente, al parcheggio della pista di pattinaggio di Rivoltella, a Desenzano. E ancora la spiaggetta sotto la Rocca a Manerba, luogo già noto per nudisti e blitz delle forze dell'ordine. O la zona del quagliodromo, vicino ai campi del Perlino. Appena oltre confine, viene citato il parco della sorgente di Paitone, “un piccolo parco con poche panchine”, e zone industriali e commerciali tra Calcinato, Castenedolo e Rezzato.