Botteghe storiche, 54 nuovi riconoscimenti: c'è un ristorante di 126 anni

Attività storiche, un altro balzo in avanti in tutta la regione: il Pirellone ha infatti aggiunto 246 nuove attività storiche e di tradizione alle oltre 2mila che sono già inserite nello speciale elenco regionale. Tra queste attività, identificate dal primo provvedimento del 2020 dell'assessorato allo Sviluppo economico, 131 sono i negozi storici, 72 i locali e 43 le botteghe artigiane: tra tutte queste insegne, ci sono anche 54 indirizzi bresciani.

Negozi storici: i requisiti

Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici. “Siamo orgogliosi di queste attività – ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – che sono la storia delle nostre più belle tradizioni”.

Le nuove attività storiche bresciane

Una storia gloriosa, che prosegue da decenni e per qualcuno anche da più di un secolo: memoria e ricordi del tempo che scorre, ancora vivi e vegeti grazie alle famiglie e alle imprese che proseguono nella propria attività. Le nuove botteghe storiche bresciane fanno parte di 19 Comuni, in tutta la provincia: 9 sono a Brescia, 5 sono a Chiari, 4 a Ghedi, 5 a Montichiari, 4 a Rovato, addirittura 6 a Sale Marasino. Tra le più longeve segnaliamo il Ristorante Orazio di Sale Marasino, aperto nel 1904 (quindi sono 116) e il Caffè Milano di Urago d'Oglio, in pista dal 1912 (già 108 anni). Arriva al secolo di attività anche il Bar Italia di Salò (aperto dal 1920).

L'elenco completo

Di seguito l'elenco completo, suddiviso per Comune, delle 54 nuove attività storiche bresciane.