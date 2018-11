Un fiume in piena di fotografie e video sui social per il Pmi day nelle aziende bresciane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un vero e proprio "open day" in cui gli studenti di 35 istituti bresciani hanno visitato le aziende consociate AIB. Un fiume in piena di fotografie e video sui social: Facebook, Twitter ma soprattutto Instagram: da quelle più istituzionali, come in Feralpi o in Rubinetterie Bresciana (con i ragazzi in fila sotto il silos o, di spalle in fabbrica), a quelle più informali e smart come in DuckMa dove i ragazzi sono stati protagonisti del workshop #UnAppInUnOra, un format che - se esportato anche in altre aziende - potrebbe diventare una leva per la digitalizzazione del Paese. Il presidente della Piccola Industria di AIB, Giancarlo Turati ha dichiarato «siamo particolarmente soddisfatti quest'anno perché Brescia è la territoriale che ha raggiunto il record di partecipazione». Aggiunge Turati: «I dati testimoniano che siamo al più 100% rispetto allo scorso anno. E anche i ragazzi della nostra provincia partecipanti sono aumentati».

