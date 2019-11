Borgosatollo: Open day delle scuole statali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono in programma nelle prossime settimane gli open day delle scuole statali presenti sul territorio di Borgosatollo. In particolare si inizia sabato 30/11/2019 con le scuole dell’infanzia: dalle ore 9.30 alle ore 10.30 la scuola dell’infanzia Collodi e dalle ore 11 alle ore 12 la scuola dell’infanzia Rodari. Sabato 14/12/2019 dalle ore 10 alle ore 12 sarà aperta la scuola Primaria e dalle ore 9 alle ore 11 la scuola secondaria di primo grado. Per informazioni sulle iscrizioni è possibile visitare il sito internet dell’Ist. Comprensivo di Borgosatollo www.istitutocomprensivoborgosatollo.gov.it o al telefono 030/2501557.

Le iscrizioni saranno aperte dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020, on line sul sito del MIUR per primaria e secondaria e cartacee per l’infanzia. Durante questi open day sarà possibile visitare gli spazi delle diverse scuole, i laboratori e gli spazi comuni; inoltre verrà spiegata l’offerta formativa e progettuale sempre all’avanguardia rispetto agli standard Ministeriali e l’offerta dei servizi scolastici da parte dell’Assessorato Istruzione del Comune con i relativi costi, riduzioni e modalità di iscrizione. Con i docenti presenti sarà possibile porre domande e quesiti su specifiche esigenze dei propri figli. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, oltre alle sezioni a didattica tradizionale, è possibile iscrivere i propri figli alla sezione con metodo differenziato Montessori presso la scuola dell’Infanzia Collodi (via IV Novembre).

Esperienza avviata con grande successo e qualità didattica-progettuale da tre anni e che può accogliere bambini di Borgosatollo o residenti in altri Comune al medesimo costo mensile delle sezioni a metodo tradizionale. La sezione a Metodo Montessori si trova in un plesso didattico che ha ampli spazi interni ed esterni (parco) ed ha subito una totale ristrutturazione e abbellimento negli ultimi due anni al fine di mostrare uno standard di accoglienza, sicurezza e confort per bambini e insegnanti tra i più elevati in Italia. La geniale intuizione della Montessori, confermata dalle recenti scoperte fatte nel campo delle Neuroscienze, è infatti lo stretto collegamento che c’è tra il movimento, il “maneggiare materialmente” un concetto e la sua astrazione. Quella montessoriana è una scuola che risponde efficacemente al bisogno psicologico dell’infanzia di scoprire il mondo e lo fa con l’idea di un sapere conquistato dal singolo bambino in maniera autonoma ed estremamente stimolante.

Il risultato sarà un individuo pacifico e più sicuro di sé, un adulto in grado di fare autocritica, che non dipenderà dal giudizio degli altri perché avrà imparato sin da piccolo a valutarsi da sé. E’ per questo motivo che quello montessoriano è divenuto un movimento di pensiero di portata mondiale con oltre 23.000 scuole, e Borgosatollo ne fa parte con quella che è stata la prima scuola dell’infanzia statale a metodo Montessori su tutto il territorio bresciano senza aggravio di costo per le famiglie rispetto al metodo tradizionale e può accogliere bambini di Borgosatollo e di altri Comuni.

“Con questi open day si apre una prima possibilità per i genitori di comprendere l’offerta formativa e progettuale delle scuole statali del territorio. Borgosatollo si dimostra una realtà che investe e ha investito concretamente nella scuole per offrire ad alunni e famiglie la miglior formazione possibile anche con metodi non tradizioni come la sezione Montessori nell’infanzia. La sezione a Metodo Montessori è stata possibile grazie alla stretta collaborazione e sinergia di visione tra la Dirigenza Didattica dott.ssa Vilma Chioda, l’Ente Locale e l’Associazione Montessori Brescia che ha fornito un fondamentale supporto. Invitiamo le famiglie di Borgosatollo e di altri Comuni a partecipare attivamente a quella che è una scelta fondamentale per i propri figli, come individuare la scuola che frequenteranno per i prossimi anni”. Marco Frusca – Assessore Istruzione di Borgosatollo

