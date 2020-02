Salò, la medicina al servizio dell’alimentazione: nutrizione e benessere

“La medicina al servizio dell’alimentazione: nutrizione e benessere” è il titolo del convegno ECM organizzato dal Centro Polidiagnostico Synlab Santa Maria di Vobarno per sabato 22 febbraio presso il ristorante “Cascina San Zago” (via dei Colli 54, Salò).



Durante la giornata, a partire dalle ore 8.30, i partecipanti saranno guidati in un approfondimento che toccherà diverse aree attinenti la scienza della nutrizione: la sua espressione peculiare nel mondo dello sport, le attuali opportunità diagnostiche offerte dal laboratorio, l’applicazione nel campo della geriatria, il suo ruolo nella prevenzione delle problematiche neurologiche, fino a un focus sul mondo degli integratori alimentari e della nutriceutica. Dal dire al fare, i lavori saranno intervallati, durante il pranzo, da un piacevole confronto con lo Chef.



Perché organizzare un ECM su questo tema? Dagli studi epidemiologici e statistici si rileva un aumento dei casi di soggetti con patologie correlate all’alimentazione, dovuto anche all’invecchiamento della popolazione e al maggior numero di pazienti cronici, anche fragili. Da non dimenticare è, infatti, il ruolo che il cibo ricopre rispetto alle principali funzioni metaboliche ed energetiche, che, se non corrette, possono portare allo sviluppo di disturbi (sindrome metabolica, malassorbimenti, intolleranze, alterazione della flora intestinale, etc.) e anche di vere e proprie patologie (diabete, ipertensione, cardiopatia, celiachia, etc.).



Scopo di questo corso è affrontare in modo globale il “problema nutrizione”, facendo leva sul confronto multidisciplinare tra varie figure sanitarie. Proprio la condivisione di queste tematiche tra pediatri, nutrizionisti, geriatri, dietologi e farmacisti consente, infatti, una corretta gestione delle politiche preventive e di miglioramento della qualità di vita -tramite corretti stili alimentari- in persone di qualunque età.



Il convegno si rivolge a Medici di Base e Specialisti desiderosi di ampliare i loro orizzonti in questo campo strettamente legato alla salute e al benessere della persona. La partecipazione al corso è gratuita per tutti i professionisti interessati; è richiesta l’iscrizione tramite i portali www.ecmbox.it o www.ecmlive.it, utilizzando il codice SYNLAB_2020.



Il corso dà diritto a n. 8 crediti formativi erogabili per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo, Farmacista, Fisioterapista e Infermiere.

Per qualsiasi ulteriore necessità, contattare la segreteria organizzativa al numero 02 33202026 o via email all’indirizzo segreteria.ecmbox@gmail.com.