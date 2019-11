Brescia: demenze e malattia di alzheimer tra presente e futuro, se ne parla al Synlab

Lunedì 25 novembre, alle ore 18.30, si terrà presso il punto prelievi Synlab di via Marconi 9/11 a Brescia l'incontro "Per non perdere la testa. Diagnosi precoce e prevenzione delle demenze: realtà e prospettive future”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della demenza e, in particolar modo, sull’Alzheimer, la forma più diffusa di questa patologia.



È noto che circa 47 milioni di persone nel mondo soffrono di demenza e che questo numero, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è destinato a raddoppiare ogni 20 anni. In Italia i pazienti con demenza sono oltre un milione, di cui 600 mila affetti dalla malattia di Alzheimer, una patologia degenerativa che può iniziare a svilupparsi diversi anni prima della comparsa dei sintomi. L’Alzheimer, colpendo le cellule celebrali, comporta il declino globale delle funzioni cognitive, il deterioramento delle abilità della vita quotidiana e della vita di relazione. Il decorso è graduale, progressivo e inevitabile, poiché non è ancora stata trovata una cura risolutiva per questa patologia.



Degli orizzonti di prevenzione, diagnosi e cura se ne parlerà con i cittadini lunedì 25 novembre alla presenza di Giovanni de Girolamo – già Direttore Scientifico, Responsabile U.O. Psichiatria Epidemiologica e Valutativa Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Fatebenefratelli, Professore a contratto di Psichiatria e Psicologia, Università Cattolica di Milano e Cosimo Ottomano - Chief Medical Officer Synlab Italia.