Villaggio Sereno: lunedì si riunisce il consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere di Villaggio Sereno si riunirà lunedì 18 marzo alle 20.45 al Centro Socio Culturale in Trav. XII^, 58/a. All’ordine del giorno RSA al Villaggio Sereno e riflessioni a seguito dell’incontro con Ass. Tiboni, considerazioni e proposte per il futuro, il resoconto dell’incontro per lo Sportello Unico, il resoconto delle prime aperture dello Sportello di Ascolto, il resoconto dell’incontro con l’ing. Oreste Galasso di A2A sul progetto FTTH, l’aggiornamento dei gruppi di lavoro sulle rispettive attività, gli aggiornamenti e la raccolta delle segnalazioni, il resoconto dell’incontro con Ass. Comincini e della presentazione del Piano di Zona.