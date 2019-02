Termovalorizzatore, Cominelli: "I dati vanno resi pubblici"

L’assessore all’Ambiente del comune di Brescia, Miriam Cominelli, risponde alla nota stampa firmata dal consigliere comunale Guido Ghidini, del Movimento 5 Stelle, sul consumo di carbone della centrale di Lamarmora.

"In merito a quanto dichiarato dal consigliere Guido Ghidini alla stampa, sono necessarie alcune precisazioni. La trasparenza è fondamentale per creare un rapporto di fiducia con i cittadini che vanno informati e coinvolti nella vita amministrativa. Sono pienamente d’accordo, quindi, con ciò che afferma il consigliere: i dati sul termovalorizzatore vanno resi pubblici. Il punto, però, è che questo è sempre avvenuto." si legge nella nota.

"Ogni anno, A2A fornisce al Comune i dati in questione che poi vengono sottoposti ai membri dell’Osservatorio sul Tu e resi pubblici. Essendo ai primi di febbraio, il resoconto del 2018 non è ancora stato fornito dall’azienda, che lo farà non appena completate le operazioni di validazione. Ricordo che l’Osservatorio è nato proprio con l’obiettivo di agevolare l’informazione e che tra le sue attività c’è la predisposizione dei Rapporti sul funzionamento del Termoutilizzatore, al fine di fornire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati precise e puntuali spiegazioni sugli aspetti correlati al funzionamento dell’impianto (materiali trattati, scorie, emissioni in atmosfera, rendimenti energetici, ecc.), nonché sull’andamento della raccolta differenziata. "