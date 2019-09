Brescia: martedì il consiglio del quartiere San Polino

Il Consiglio di Quartiere di Sanpolino si riunirà martedì 3 settembre alle 20.30 nella sala civica di via Emilio Rizzi 4. All’ordine del giorno le problematiche relative all'area giochi di via Lionello Levi Sandri, il confronto con i cittadini, le segnalazioni generali, i disagi causati dal maltempo, le attività in quartiere, gli aggiornamenti e i prossimi consigli di quartiere.