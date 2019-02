Qualità dell'aria, dalla Regione 21,5 milioni per sostituire i veicoli più inquinanti

Procedono gli approfondimenti tecnici per rendere operativo, già dalla prossima stagione invernale, il progetto 'Move in'. Grazie ad una 'scatola nera', simile a quella che già installano diverse compagnie assicurative, sarà infatti possibile conoscere i reali valori di percorrenza di un mezzo utilizzando un'infrastruttura tecnologica innovativa che non si basa soltanto sulla categoria dei veicoli, ma anche sulla reale percorrenza e dello stile di guida.

"È una modalità che la Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo rispondendo nell'Aula del Consiglio regionale ad un'interrogazione - sperimenterà per prima in Italia. Vogliamo combattere gli inquinanti, non il diritto alla mobilità".

L'assessore Cattaneo ha inoltre confermato gli incentivi stanziati dalla Regione per la rottamazione dei veicoli più inquinanti dedicati sia ai mezzi commerciali (bando regionale in atto di 6.5 milioni di euro) che ai privati (bando di prossima uscita 15 milioni di euro per il 2019 e altrettanti per il 2020) per favorire l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.