Fontana: "Frase sulla razza bianca? Infelice, ma mi ha fatto salire nei sondaggi"

"La frase sulla razza bianca? Infelice, ma mi ha fatto conoscere." Così Attilio Fontana, candidato del Centrodestra per le regionali lombarde, intervistato dal quotidiano Libero, ha nuovamente commentato l'ormai celebre frase pronunciata una settimana fa.

"Ascoltando tutta la frase si capiva che il mio non era un discorso razzista ma logico - ha aggiunto Tant'è che, dopo, nei sondaggi sono salito e piu' di una persona mi ha fermato per strada per spronarmi ad andare avanti e non mollare. Quello scivolone ha fatto sì che il mio ragionamento venisse compreso immediatamente da tutti. E poi c'c'è da ammettere che ha risolto in un secondo il problema di farmi conoscere".