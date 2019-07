Danni della 'Tempesta Vaia', la Regione finanzia interventi nel Bresciano per oltre 2 milioni di euro

Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per i territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo dell'ottobre 2018 (la cosiddetta 'tempesta Vaia'). Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Questi fondi si vanno ad aggiungere a quelli già stanziato per provvedere a tutta una serie di opere e di interventi sia di messa in sicurezza, sia di riparazione dei danni subiti.

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha infatti approvato la realizzazione di ulteriori 43 interventi, per complessivi 6.144.135,89 euro, da realizzarsi nelle province di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

'Con questi ulteriori 6 milioni di euro che siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d'asta - ha spiegato Foroni - e che abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione, complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 36 milioni di euro. Anche in questa occasione abbiamo individuato le opere di ripristino, contenimento, messa in sicurezza e consolidamento di corsi d'acqua, versanti franosi e opere viarie, in base alle priorità indicate dal piano'.



2.094.035,89 sono stati desinati alla provincia di Brescia

L'elenco degli interventi finanziati

- Bagolino: 192.577 euro per opere di consolidamento del versante e messa in sicurezza della strada per Levras.

- Provincia di Brescia: 1.620.426,89 per la messa in sicurezza versanti, ripristino piano viabile ed installazione barriere di sicurezza: 1) interventi di ripristino o posa di nuove barriere di sicurezza stradale; 2) interventi di protezione dei versanti in comune di Breno (località Campolaro).

- Azzano Mella: 15.000 euro per il ripristino spondale dei torrenti del reticolo idrico mediante:

- fornitura e posa di idonea palificazione in legno e relativo assito trasversale di contenimento;

- reinterro e sagomatura con terreno vegetale di riporto della sponda crollata;

- ripristino delle porzioni di sede stradale danneggiate/crollate.

- Marcheno: 60.000 euro per il rifacimento del muro spondale causa erosione in sponda destra del fiume Mella con crollo di una porzione di muro spondale per circa metri 30.

- Angolo Terme: 30.000 euro per la ricostruzione del tratto di strada franato mediante la posa di gabbioni o la costruzione di muratura in pietrame e successivo ripristino del fondo stradale.

- Angolo Terme: 80.000 euro per la ricostruzione di tratti di strada franati mediante la posa di gabbioni o la costruzione di muratura in pietrame e successivo ripristino del fondo stradale, e per ripristini del manto stradale e delle scarpate in più punti, lungo la strada che a causa delle forti piogge e della caduta di alberi, sono stati danneggiati.

- Angolo Terme: 30.000 euro per la ricostruzione del tratto di strada franato mediante la posa di gabbioni o la costruzione di muratura in pietrame e successivo ripristino del fondo stradale.

- Brione: 19.032 euro per il ripristino di un tratto di strada, e per abbattimento e rimozione piante.

- Lodrino: 20.000 euro per consolidamento della scarpata di valle mediante opere di ingegneria naturalistica.

- Lodrino: 15.000 euro per ripristini della sezione idraulica del reticolo idrico che interessa la strada e opere di regimazione delle acque, sistemazione dei dissesti stradali-rispristini delle scarpate a monte e a valle.

- Lodrino: 12.000 euro per ripristini della sezione idraulica del reticolo idrico che interessa la strada e opere di regimazione delle acque, sistemazione dei dissesti stradali-ripristini delle scarpate a monte e a valle.