Consorzi forestali, Rolfi: 2,3 milioni di euro per la tutela del territorio

L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha annunciato la pubblicazione delle graduatorie relative allo stanziamento di 2,3 milioni di euro ai consorzi forestali in tutto il territorio regionale lombardo per servizi di carattere ambientale. I finanziamenti riguarderanno la prevenzione e il ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche; il miglioramento del deflusso idrico; investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste; interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità; il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio e il ripristino e la manutenzione degli habitat naturali per gli animali del settore forestale.

"Il nostro straordinario patrimonio forestale - ha dichiarato Rolfi - è una risorsa immensa e vogliamo che sia valorizzato al meglio soprattutto in un periodo di gravi danni causati dal maltempo. Ho l'obiettivo strategico di consolidare in Lombardia la filiera bosco legna: si tratta di una priorità perché i nostri boschi sono parte integrante delle economie locali delle aree montane. Altre regioni hanno fatto passi da gigante in tal senso e dobbiamo recuperare con una visione strategica che coinvolga tutti gli attori".

"Queste risorse sono vitali per i consorzi e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Vogliamo investire in questo campo - ha concluso l'assessore - perché riteniamo che sia un settore dall'alto potenziale economico e ambientale". Di seguito i fondi stanziati per i consorzi bresciani

Consorzio forestale alta Valle Camonica 100.000

Consorzio forestale bassa valle camonica 99.999,84

Consorzio forestale del Sebino Bresciano 94.284,75