San Polo Parco: mercoledì c'è il consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere di San Polo Parco si riunirà mercoledì 2 ottobre alle 20.30 nella ex chiesetta della cascina Riscatto di via Tiziano. All’ordine del giorno l’incontro con l’associazione “Amici della Cascina Riscatto”, la riqualificazione dell’ex cabina elettrica tra via Duca degli Abruzzi e via Foro Boario, la risposte alle proposte dell’assessore Roberta Morelli e le comunicazioni della presidente.