Arca Spa: "Nei primi due mesi del 2019 risparmi per oltre 37 milioni"

Si conclude il primo bimestre di attività dell'Azienda Regionale Centrale acquisti Arca S.p.A. con all'attivo 13 iniziative di gara pubblicate per un importo di 130 milioni e 479 lotti in gara.

I lotti aggiudicati nel 2019 sono 17, per un importo di oltre 137 milioni e un risparmio complessivo rispetto alla base d'asta superiore a 37 milioni, pur mantenendo elevati i livelli qualitativi della fornitura.

Tra le iniziative aggiudicate da Arca S.p.A. nel 2019, di significativa rilevanza sia per l'impatto strategico che per il valore economico connesso, si segnalano le gare per la Spesa Sanitaria tra le quali si evidenza l'appalto specifico per la fornitura di farmaci in Dispensazione per Conto (DPC), ossia acquistati da Ats e poi distribuiti attraverso le farmacie, la cui singola aggiudicazione ha consentito un risparmio sulla base d'asta del 47% e la gara per Farmaci d'importazione destinata al Sistema Sanitario non solo della Lombardia ma anche di Veneto, Liguria e Piemonte.

Rilevanti anche i risultati conseguiti da Arca S.p.A. nel 2018, con un risparmio complessivo rispetto alla base d'asta di 214 milioni su 32 gare aggiudicate, di cui l'89% destinato all'acquisto di Farmaci, il 7,2% di Dispositivi medici e il restante all'acquisto di servizi sanitari, non sanitari e di spesa comune.

Arca S.p.A. è la Centrale Acquisti e Soggetto Aggregatore della Regione Lombardia e fornisce agli Enti del Sistema Regionale e ad altre Pubbliche Amministrazioni il supporto e gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli appalti pubblici operando sia in qualità di centrale di committenza con sistemi di negoziazione innovativi sia attraverso la gestione, sviluppo e promozione di piattaforme di e-procurement.