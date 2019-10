"La nostra parola d'ordine è GUIDA FELICE”

Mobilità sostenibile e cura del cliente. Sono questi i due punti fermi del Gruppo Carmeli, società per azioni che opera nel settore dell'automotive da 40 anni come concessionaria Renault, Dacia e Nissan. Gruppo Carmeli è inoltre service ufficiale dei marchi Mercedes e Smart e da 10 anni a questa parte ha affiancato ai brand ufficiali un outlet multimarca dove è possibile trovare vetture a Km 0, aziendali e usati, di tutte le marche: da Fiat a Jeep e Bmw.

"Ci sono diversi motivi per cui scegliere il nostro gruppo - spiega l'AD Paolo Carmeli - Anzitutto le persone che ci lavorano: un team di 200 ragazzi con una passione incredibile per il lavoro che svolgono e per i quali il cliente è sempre al centro dell'attenzione, dal momento del primo contatto fino alla consegna del veicolo. C'è poi la gamma del prodotto offerto, con un parco macchine che va dalle 3.000 alle 4.000 vetture sempre disponibili in pronta consegna. Infine c'è quello che è un po' il nostro motto: GUIDA FELICE. Per affrontare le nuove sfide che ci aspettano, in primis quella della mobilità sostenibile, abbiamo voluto partire da una nuova immagine del gruppo, creando un nuovo logo che racchiudesse un po' la nostra strategia per i prossimi anni, una grande 'C' affiancata da un cursore che è simbolo di tutti i valori del brand: affidabilità, cortesia, onestà e attenzione alle tecnologie che guardano al futuro".

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo Carmeli.