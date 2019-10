Piccole e medie imprese: contributi regionali per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali

Regione Lombardia ha approvato il decreto con cui si da' il via all'apertura del Bando 'Rinnova Veicoli per il 2019 e il 2020' che concede alle micro, piccole e medie imprese contributi per l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. L'apertura del provvedimento e' stata fissata per il prossimo 16 ottobre e terminera' il 30 settembre 2020. Le risorse stanziate per questo 2019/2020 sono 6,5 milioni di euro. Tutte le informazioni utili saranno dunque presto pubblicate sul sito web di Regione Lombardia.

I dettagli dell'intervento

L'intervento e' finalizzato a incentivare la sostituzione dei veicoli commerciali di proprieta', con l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 e N3 a basso impatto ambientale, per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e il miglioramento della qualita' dell'aria.

Chi vi può accedere

Potranno accedere al bando le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che radiano un veicolo di proprieta' a benzina fino alla categoria euro 2/II incluso o diesel fino ad euro 5/V incluso e acquistano mezzi per il trasporto in conto proprio o in conto terzi che rispettano determinati parametri emissivi di NOX e di CO2.

I commenti degli assessori regionali

"Questo pacchetto di incentivi - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - consentira' alle imprese di sostituire il proprio veicolo inquinante. Migliorare la qualita' dell'aria e' una priorita' di Regione Lombardia. Nel tempo abbiamo adottato politiche che favoriscono gli spostamenti dei cittadini. Gli incentivi sono legati alle reali emissioni dei veicoli e non piu' alle tecnologie motoristiche, perche' guardiamo ad una mobilita' sempre piu' green".

"Ringrazio Unioncamere Lombardia, Anfia, Unrae, Federauto e Federmotorizzazione - aggiunge l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – per la collaborazione proattiva. Il gioco di squadra e' sempre vincente, soprattutto quando e' volto a migliorare la qualita' della vita di tutti. Una misura che auspichiamo sia di successo, considerato pure che la filiera produttiva di questi nuovi mezzi e' in Italia e in Lombardia. Questi provvedimenti, di cui e' ricca la tradizione di buon governo della Regione Lombardia, dimostrano che qui lo sviluppo e' sostenibile e il new green deal e' gia' in atto".