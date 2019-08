Ciottoli e porfido: lavori e cantieri in centro storico e al Villaggio Sereno

A margine del maxi-piano delle asfaltature, annunciato alla fine di maggio e che entro l'estate coinvolgerà più di 120 vie e strade del territorio cittadino, compresi alcuni tratti di tangenziale, a Brescia proseguono senza sosta anche gli interventi di manutenzione stradale legati alla sistemazione o sostituzione della pavimentazione di alcune delle più importanti vie del centro storico, o di quartieri densamente popolati come il Villaggio Sereno.

Gli interventi d'agosto

Sono quattro in particolare gli interventi programmati dalla Loggia, già in corso o comunque prossimi a partire, per tutto il mese di agosto. Da Via Capriolo a Via Paganora, davanti al Teatro Grande, e pure in Via Mazzini e al Villaggio Sereno. Saranno concentrati nei momenti di minore affluenza, insomma quando la città si svuota (a questo proposito: è disponibile l'elenco completo dei negozi e della attività commerciali aperti anche in agosto). Entro la fine del mese, comunque, si prevede la riapertura al traffico delle vie interessate ai lavori.

Via Capriolo e Via Paganora

Continuano in centro storico i lavori di sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido di Via Capriolo, nel tratto compreso tra Via Borgondio e Via Battaglie. La riapertura al traffico è prevista entro il 19 agosto.

Hanno preso il via lunedì 5 agosto invece i lavori di sistemazione della pavimentazione (in ciottoli) di Via Paganora, l'ingresso degli artisti del Teatro Grande: la chiusura del cantiere e la riapertura al traffico sono previste entro e non oltre il 30 agosto. Entro questa data, fa sapere il Comune, saranno effettuati interventi localizzati anche nello slargo adiacente, nelle zone maggiormente ammalorate.

Via Mazzini e Corso Zanardelli

Sono previsti in questi giorni gli interventi di messa in sicurezza (mediante fresatura e asfaltatura) del tratto di Via Mazzini compreso tra l'attraversamento pedonale a nord di Corso Zanardelli, e la zona a sud della pavimentazione in pietra, per intenderci di fronte a Palazzo Broletto, la sede della Provincia. I lavori verranno eseguiti di notte: tra il 5 e il 6 agosto e tra il 6 e il 7 agosto, solo dalle 22.30 alle 5 del mattino.

Villaggio Sereno

Lunedì 5 agosto sono iniziati anche gli interventi di sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido all'incrocio tra Via Quinta e Traversa Dodicesima al Villaggio Sereno: i lavori interessano in particolare la zona considerata maggiormente ammalorata. La riapertura al traffico, in questo caso, è fissata per il prossimo 28 agosto.