Brescia: nuovo parcheggio gratuito in Via Morelli

Inaugurato a Brescia il nuovo parcheggio di Via Morelli, tra San Polo (zona spettacoli viaggianti) e il casello autostradale di Brescia Centro: si contano in tutto una novantina di stalli di sosta, in un’area di oltre 2500 metri quadrati. Una bella notizia, in ambito di mobilità e non solo: l’opera pubblica conclude definitivamente il recupero di una zona da tempo degradata, utilizzata in passato anche come discarica.

Parcheggio e non solo

A fianco del parcheggio è stata realizzata anche una pista ciclabile, lunga circa 200 metri e dotata di illuminazione a led (una ogni 20 metri, più o meno): la nuova pista si collega così ai tratti già esistenti di Via Morelli, e che proseguono poi fino alla Cascina Maggia e al quartiere di San Polo.

L’investimento complessivo è di 100mila euro, ma a costo zero per il Comune: i soldi fanno parte degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione del nuovo distributore di metano, aperto in aprile. Il dettaglio della spesa: 60mila euro per il parcheggio, 20mila euro per la ciclabile, altri 20mila per la piantumazione di una trentina di alberi.

Spazio utile per la città

La nuova area di sosta non avrà solo la funzione di parcheggio scambiatore, in un’ottica di mobilità sostenibile. Ma servirà a supportare anche gli eventi estivi, e non solo, realizzati appunto nella vicina area dedicata agli spettacoli viaggianti. Dunque un po’ di “respiro” anche per residenti e per chi frequenta la zona. Bene anche la pista ciclabile: seppur breve, appunto 200 metri, diventa un utile punto di interconnessione con le ciclabili esistenti.

La pista parte da Via del Carso, raggiunge Via Morelli e prosegue poi fino alla Poliambulanza. Lungo tutto il percorso sono stati piantati una trentina di carpini. Il parcheggio è infine realizzato in ghiaietto permeabile, tutto il resto è stato asfaltato.