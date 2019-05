Brescia: la mappa delle asfaltature estive

Sarà davvero un maxi-piano di asfaltature quello programmato dalla Loggia per tutta la città di Brescia, al via nelle prossime settimane quando le scuole saranno chiuse, e la Leonessa comincerà lentamente a svuotarsi in vista delle vacanze estive.

I lavori coinvolgeranno ben 112 strade cittadine, ma pure un tratto consistente della Tangenziale Ovest (dove però si lavorerà solo di notte). Ai tratti stradali che saranno riasfaltati dal Comune si aggiungono quelli a carico di A2A e Telecom, a margine di lavori ai sottoservizi, alle fognature, alla posa della fibra ottica.

Asfaltature estive

Non è una novità, quanto una tradizione: in città le asfaltature estive sono un “must” della stagione, conseguenza diretta dell'usura dell'asfalto dovuta al freddo e alla pioggia, caduta parecchio anche nelle ultime settimane.

Sarà proprio l'usura il grado di misura degli interventi da effettuare: nei casi dove il disfacimento è minimo si provvederà esclusivamente alla fresatura (con nuova posa) di uno strato di appena 3 centimetri, nei casi intermedi si freserà fino a 9 centimetri, nei casi limite (ma sono pochi, per fortuna) l'intero manto stradale dovrà essere rifatto, arrivando a sfiorare i 20 centimetri di profondità.

L'investimento complessivo, a carico del Comune, è di circa 2,6 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 2 milioni a carico della Provincia e degli enti di servizio come A2A e Telecom.

Le strade interessate

Come detto sono più di 120 le vie interessate al maxi-piano di asfaltature programmato per quest'estate. Tra le più importanti segnaliamo: Viale Venezia, Viale della Bornata, Viale Piave, Via Bernini, Via Lamarmora, Via Marconi, Via Martiri della Libertà, tratti di Via Milano e Via Montelungo, il cavalcavia Kolbe, Via Serenissima, Via Triumplina e Via Valcamonica.

Dicevamo della Tangenziale Ovest: lavori in notturna per un tratto di circa 2 chilometri, sul totale degli oltre 11 chilometri di percorrenza.