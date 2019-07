Noleggiare una barca sul lago di Garda

Barche a motore o a remi, pilotine e motoscafi, piccoli yacht per passare una giornata indimenticabile: non serve essere proprietari di un natante per godersi qualche ora a largo delle acque del lago di Garda. Con l’estate ormai avviata, per turisti in trasferta o residenti appassionati, quella di noleggiare una barca può essere un’idea singolare per passare una giornata diversa, in compagnia degli amici o della fidanzata. Può bastare un noleggio di qualche ora, anche a 100 euro più il pieno al serbatoio, oppure tra i 150 e i 200 euro per una giornata intera. Certo per chi vuole spendere ci sono perfino i motoscafi Riva, o davvero dei piccoli yacht: in questo caso però i costi possono lievitare fino a 2000 euro al giorno.

Le regole della navigazione

Un piccolo ripasso, per chi non fosse espertissimo, sulle regole della navigazione sul lago di Garda (in gran parte estendibili a tutti i laghi e i mari italiani): prima di tutto la patente nautica. E’ bene ricordare che chi ne è sprovvisto non può mettersi alla guida nemmeno di un gommone, in caso questo abbia un motore che raggiunga o superi i 50 cavalli di potenza. Per stare tranquilli dunque, anche senza patente nautica, l’importante è noleggiare un natante con un motore da 40 cavalli.

Alla faccia di chi dice che sono troppo pochi, vuol dire che non conosce il lago: anche con un 40 cavalli, ci vuole poco più di un quarto d’ora per attraversare il lago, ad esempio da Moniga a Sirmione. Altra regola importante: rispettare le distanze di sicurezza. Non solo quando si naviga a vista, quando si vede un’altra barca in arrivo, ma anche quando ci si avvicina troppo alla costa. Onde evitare sanzioni, quando si naviga si deve rimanere a una distanza di almeno 300-350 metri dalla riva. Da non dimenticare, infine, che sulla sponda trentina la navigazione a motore è interdetta.

Barche a noleggio sul Garda

L’offerta delle barche a noleggio è davvero per tutti i gusti, e tutte le misure. Non è impossibile infatti trovare perfino qualche barca in legno, riproduzione di quelle che usavano i pescatori di una volta, con un motore da pochi cavalli oltre ovviamente ai remi. Ma poi ci sono i gommoni, le cosiddette “pilotine” (quelle cioè con una piccola “torretta” di protezione al posto di guida) e poi motoscafi, barche a vela grandi e piccole, motori entrobordo e fuoribordo, insomma chi più ne ha, più ne metta.

Dove noleggiare una barca

Si parlava di vela: per cominciare si può chiedere informazioni allo storico Nauticlub di Moniga del Garda, di fianco al porto (telefono 333 3877618). Sempre a Moniga, ma per vendita e noleggio di barche a motore, segnaliamo Pollini Nautica con sede in Via Pergola (telefono 0365 671007). Poco lontano, a Manerba, segnaliamo Garda Boat in Via Repubblica 128 (telefono 346 0403267). Per noleggiare una barca a Desenzano: Dolphin Boat, sul lungolago Battisti, telefono 347 0543154. Appena oltre confine, a Peschiera del Garda, Lepanto Marine, sul lungolago del porto esterno, telefono 328 5327475.