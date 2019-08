eTuComeTiSposti? Abbonamenti metro e autobus con Brescia Mobilità

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e il gruppo Brescia Mobilità lancia la nuova campagna abbonamenti che attraverso il claim #ETUCOMETISPOSTI? si rivolge direttamente ai giovani viaggiatori, ponendo loro una domanda che li invita a riflettere sui propri spostamenti e sul perché scegliere la mobilità sostenibile.

Al claim viene risposto attraverso quattro immagini che evidenziano il bello della scelta dei mezzi pubblici, raccontando i motivi per cui si sceglie di utilizzarli.

Al claim #ETUCOMETISPOSTI? viene risposto attraverso quattro immagini che, in modo colorato, dinamico e coinvolgente, evidenziano il bello della scelta dei mezzi pubblici, raccontando i motivi per cui si sceglie di utilizzarli.

“Io viaggio con la testa” sottolinea la parte più razionale: scegliere i mezzi pubblici significa contribuire alla salute dell’ambiente in cui si vive, riducendo l’inquinamento e il traffico nelle principali vie della città, ma significa anche considerare i vantaggi pratici della mobilità sostenibile, il risparmio economico e la praticità.

punta invece sulle corde emotive: si può scegliere bus e metro per il piacere di stare insieme ad amici e compagni di classe, per divertirsi e stare bene in un luogo che non è solo mezzo di trasporto ma anche spazio di socialità e di relazione.

"Io viaggio con le gambe" pone invece l'accento sull'aspetto più "fisico" dello spostarsi: si può scegliere il mezzo pubblico per stare in forma, per muoversi di più e più spesso, nell'ottica di uno stile di vita sano e attivo!

"Io viaggio con gli occhi" invita ad utilizzare i mezzi pubblici per scoprire e ammirare lati nuovi e inesplorati della città. Autobus e metro non servono infatti solo per compiere il tragitto casa – scuola o casa - lavoro, ma offrono un tempo e uno spazio nei quali è possibile cambiare punto di vista, scoprire particolari o opportunità a cui di solito non si presta attenzione.

Come abbonarsi

Da pochi giorni è già possibile pensare al rinnovo (o alla prima emissione) del proprio abbonamento. Gli abbonamenti annuali possono essere acquistati già dal 1° agosto, mentre per i mensili di settembre si può provvedere a partire dal 16 agosto. Si ricorda che l’abbonamento annuale è disponibile anche nella soluzione a due rate.

Per l’acquisto ci si può rivolgere presso gli Infopoint Turismo e Mobilità in Via Trieste 1 (aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00) e Viale della Stazione 47 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00; domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00), presso l'Info Ticket Point in Via San Donino 30 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00), le rivendite autorizzate, le emettitrici automatiche presenti all’interno delle stazioni della metropolitana e online.

Informazioni utili e contatti

Si ricorda che i nuovi abbonati devono essere in possesso della Omnibus Card, che può essere richiesta presso gli Infopoint previa compilazione dell’apposito modulo (disponibile sul sito del Gruppo nella sezione “titoli di viaggio”) e portando con sé fototessera a colori, carta d’identità e codice fiscale. La tessera ha un costo cauzionale di 5 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.