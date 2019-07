Come pulire il cruscotto della nostra auto

A forza di andare su e giù per Brescia e provincia, per lavoro o per svago, la nostra macchina comincia ad accusare un po' il colpo: basta guardarsi intorno per accorgersi di polvere e sporco. Meglio allora attrezzarsi per una bella ripulita: dopo esserci dedicati alla pulizia dei fari opacizzati della nostra auto, oppure alla pulizia dei cerchi in lega, oggi ci concentriamo sulla pulizia del cruscotto.

Come pulire (al meglio) il cruscotto

La plancia dell’automobile è una delle superfici che si sporca più facilmente, ma è anche una zona particolarmente delicata della nostra vettura che va quindi pulita con molta attenzione e con prodotti dedicati. Il primo passo quando si vuole pulire il cruscotto dell'auto è eliminare tutta la polvere e la sporcizia presente nell'abitacolo.

Per quanto riguarda il cruscotto, è possibile utilizzare un panno pulito leggermente inumidito con dell'acqua o un apposito piumino a setole morbide. Inoltre un piccolo pennello a setole morbide sarà utile per eliminare la polvere dalle fessure, ad esempio dalla zona intorno al cambio o tra i vari pulsanti della plancia.

Macchie e aloni: prodotti e consigli

In caso di macchie o aloni sulla plancia è possibile utilizzare dei detergenti dedicati alla pulizia del cruscotto da applicare utilizzando un panno morbido, seguendo sempre le indicazioni fornite dal produttore. Inoltre per la pulizia di display e della strumentazione di guida seguire con attenzione le indicazioni fornite dal costruttore dell'auto.

Infine applicare un prodotto protettivo che crea un film antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e sporco. Sul mercato sono disponibili dei prodotti multifunzione che oltre a detergere e proteggere il cruscotto si occupano di ravvivare le plastiche, rendendo anche profumato l'abitacolo. Detergenti per cruscotti che assicurano, inoltre, un’efficace barriera anti-UVA/UVB, limitando l’invecchiamento precoce dei materiali della plancia. Prodotti adatti alla pulizia di varie superfici, non solo in plastica, ma anche in gomma, pelle, similpelle e radica.

Autolavaggio a Brescia

Se il fai da te non vi convince, è possibile comunque rivolgersi ai numerosi autolavaggi presenti in città, che oltre alla pulizia esterna offrono anche una completa pulizia interna per la nostra auto. Impossibile non segnalare Doctor Carwash, che si definisce “il primo autolavaggio di Brescia”: sono due le sedi operative, a nord in Via San Bartolomeo 27 e a sud in Via Luigi Abbiati 16. Tra i tanti segnaliamo anche Handwash in Via Valcamonica 9/F (presso IpMatic), Public Wash (anche per camion) in Via Giuseppe Garibaldi 54, Haadi Autolavaggio in Via San Polo 170.

Pulizia cruscotto auto: i prodotti più venduti sul web