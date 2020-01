Operazione nostalgia: ecco le auto preferite dagli italiani 30 anni fa

Operazione nostalgia, per i veterani del web: sapete quali erano le auto più vendute in Italia 30 anni fa? La maggior parte dei modelli ormai non esistono nemmeno più, ma non manca qualche irriducibile che, ovviamente sottoposto a restyling, continua a macinare immatricolazioni. Su tutte, ancora una volta, la Fiat Panda: era al secondo posto delle vendite nel 1989, si piazza in cima alla classifica invece nell'anno appena concluso.

Cos'è cambiato in trent'anni

Trent'anni fa il podio era tutto italiano, con tre modelli Fiat: oggi la bandiera tricolore svetta solo sulle prime due posizioni in graduatoria, Fiat e Lancia, mentre al terzo posto si piazza la Dacia Duster. Una circostnaza impensabile, nel non troppo lontano 1989. Oggi invece la Duster è stata immatricolata ben 43.701 volte, lo scorso anno: al secondo posto la Lancia Ypsilon con 58.759 unità vendute, al primo la Panda con 138.132 esemplari.

Auto più vendute: podio tutto italiano

E il podio del 1989? Al primo posto c'era la celebre Fiat Uno, che oggi non esiste più. Fu la storica erede della Fiat 127, prodotta senza sosta dal 1983 al 1995: in quegli anni era l'utilitaria per eccellenza, con oltre 9 milioni e mezzo di esemplari prodotti. Al secondo posto c'era la Fiat Tipo, l'erede della Fiat Ritmo: eletta Auto dell'anno proprio nel 1989, rimase in produzione fino al 1995, con quasi 2 milioni di vetture uscite dalle fabbriche Fiat. Nel 2015 è uscito il nuovo modello. A completare il podio la Fiat Panda, che è in produzione addirittura dal 1980: la prima serie (con restyling) è stata prodotta fino al 2003, la seconda serie fino al 2012, la terza è quella in vendita ai giorni nostri.

Le auto più vendute nel 1989: la classifica completa

La classifica completa della auto più vendute del 1989 non manca di sorprese e lacrime agli occhi (almeno per i più nostalgici). Al quarto posto infatti c'era la Y10 di produzione Autobianchi: altra vettura che oggi non esiste più, ma che nella pratica è stata sostituita dalla Lancia Ypsilon (la seconda più venduta nel 2019). Al quinto posto, un'altra immortale: la Volkswagen Golf, per cui si attende nel 2020 l'ottava serie. Il primo modello uscì dalla fabbrica addirittura nel 1974: nel 1989 si vendeva la Golf 2, la seconda serie (che rimarrà in produzione fino al 1992).

La Renault Supercinque è l'antenata della Clio: erede della Renault 5, era al sesto posto nel 1989, rimasta in produzione fino al 1996. Al settimo c'era la Peugeot 205, altre utilitaria che ha fatto faville: prodotta dal 1983 al 1998, se ne contano quasi 5,3 milioni di esemplari. Dal 2012 la casa francese produce invece la Peugeot 208. Altro pezzo da novanta, all'ottavo posto, l'Alfa Romeo 33: quasi un milione di esemplari prodotti dal 1983 al 1995 (compresa la “Giardinetta”) e tutti nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania. Altra utilitaria al nono posto, la Citroen Ax: venne prodotta dal 1986 al 1998, per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di esemplari. A chiudere la graduatoria, la memorabile Opel Kadett: quella del 1989 era la quinta e ultima serie (in produzione fino al 1991). Il primo modello però risale al 1962: da allora agli anni '90 ne furono prodotti più di 11 milioni di esemplari.