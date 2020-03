Le auto più rubate: anche in Lombardia quasi 36 furti al giorno

Non solo è la più venduta, ma è anche la più rubata: Das Panda, ancora una volta in vetta alla classifica. La graduatoria dei furti è propedeutica a quella delle vendite: la Fiat Panda è richiesta sul mercato tradizionale ma anche in quello dei furti, in particolare per la rivendita dei pezzi di ricambio al mercato nero. In un anno, come riferisce il Dataroom del Corriere della Sera, si contano più di 105mila furti e poco più di 41.500 ritrovamenti, pari al 39%: sono questi i dati relativi al 2018 elaborati dalla Polizia Stradale.

Furti in aumento sul 2017

Sono queste le regioni dove si rubano più auto: la Campania con 21.577 furti nel 2018 e solo 7.494 ritrovamenti, il Lazio con 19.232 furti (e 5.484 ritrovamenti), la Puglia con 17.818 furti e 7.139 ritrovamenti, la Lombardia con 13.004 furti e 5.059 ritrovamenti, la Sicilia con 12.920 furti e 5.340 ritrovamenti. Il dato complessivo dei furti, comunque, è in lieve calo: confrontando il report del 2016 dell'Asaps, l'Associazione sostenitori amici Polizia stradale, in tre anni i furti sono scesi di quasi 9mila unità. Ma aumentano di oltre il 5% rispetto al 2017.

Le auto più rubate in Italia

Ma quali sono le auto più rubate in Italia? Come detto, al primo posto c'è la Fiat Panda, con 10.952 furti nel 2018, seguono Fiat 500 (7.387 furti) e Fiat Punto (6.560), Lancia Y (3.752), Volkswagen Golf (2.661), Ford Fiesta (2.138), Smart Fortwo coupè (1.824), Renault Clio (1.655), Fiat Uno (1.629), Opel Corsa (1.277). Incredibile il dato della Fiat Uno, fuori produzione dal 1995 ma a quanto pare ancora presente in gran numero sul territorio italiano.

Dove vanno a finire le auto rubate

Il dato nazionale dei ritrovamenti è in un continuo calo: le auto rubate venivano ritrovate più del 55% delle volte nel 2007, poi il 45% nel 2015, solo il 39% nel 2018. Un buon antifurto può costare dai 100 euro (per proteggere la chiave) agli oltre 1.000 per allarmi e segnali Gps in grado di bloccare anche il motore (come fosse uno smartphone). Le auto rubate vengono poi solitamente rivendute nell'Est Europa, in Africa, in Medio Oriente e in Sudamerica (in particolare in Brasile).

Dati e statistiche lombarde

Interessante il confronto del dato lombardo più aggiornato con il report del 2016 dell'Asaps: in Lombardia nel 2015 sono state rubate 15.093 vetture, 2.089 in più rispetto al 2018. Allo stesso tempo, se nel 2018 ne sono state ritrovate 5.059, poco meno del 39%, nel 2015 ne vennero ritrovate ben 7.299, quasi il 48 e mezzo per cento. Tra le auto più rubate in Lombardia, ma nel 2015, c'erano Fiat 500 (841 furti), poi Volkswagen Golf (741), Fiat Punto (661) e Fiat Panda (598). In ogni caso, dati 2018, anche in Lombardia si contano quasi 36 furti al giorno.

Antifurti per auto: i modelli più venduti sul web