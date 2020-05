In arrivo temporali con forti raffiche di vento: rischio grandine e allagamenti

Temporali in arriva sul Nord Italia, con precipitazioni consistenti e rischio allagamenti: "Una depressione si è 'affossata' sul Marocco settentrionale determinando un richiamo di aria bollente di matrice sahariana su gran parte dell'Italia - spiegano i meteorologi di ZenaStormChaser.it -. Durante la giornata di giovedì, la depressione tenderà a scindersi in due parti inviando un impulso instabile verso il Nord Italia".

"Se inizialmente l'atmosfera risulterà cappata dalla presenza di aria sahariana, dal tardo pomeriggio-prima parte della serata diversi fattori renderanno l'atmosfera instabile", continuano gli esperti. Su Lombardia e Piemonte "la transizione tra aria africana e atlantica sarà netta e improvvisa" e "porrà le basi per lo scoppio della convezione a partire dalle basse pianure lombarde e piemontesi, poste proprio sulla linea di demarcazione tra le masse d'aria diverse", ma "le forti correnti in quota trascineranno rapidamente i sistemi temporaleschi verso nord, concentrando la fenomenologia rapidamente tra alte pianure e area alpina".

Saranno dunque possibili forti piogge con allagamenti e accumuli consistenti procedendo da sud verso nord (livello 3, vedi foto sotto), con rischio grandine che, a causa dell'ingresso "di aria molto secca alle quote più elevate, potrà risultare di medie dimensioni". Anche sulle aree prealpine potrebbero verificarsi allagamenti (livello 2).



Per quanto riguarda Brescia città in particolare, secondo ilMeteo.it la pioggia dovrebbe arrivare verso le 21 e si farà man mano più consistente, continuando fino al mattino di venerdì. Il momento più intenso del temporale è previsto tra l'1 e le 2 di notte, con abbondanti accumuli di pioggia fino a 6.5 mm in un'ora. Il dato è confermato anche dal Ministero della Difesa, che - attraverso il meteo dell'Aeronautica Militare - prevede inoltre raffiche di vento con punte fino a 41 km orari.