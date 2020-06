Nuova ondata di maltempo: in arrivo pioggia e forti temporali

L'estate vera e propria si fa ancora attendere, a causa di un campo di alta pressione, che - sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia - ancora si fa attendere: "Le nostre regioni rimarranno esposte ad infiltrazioni di correnti umide ed instabili di origine atlantica, che riproporranno nuove occasioni per rovesci e temporali anche nei prossimi giorni - scrive Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo.com -. Solo a ridosso del prossimo weekend le condizioni potrebbero iniziare a mutare in meglio, grazie ad un più deciso tentativo di ingresso dell'alta pressione dall'Atlantico verso il Mediterraneo centrale".

Mercoledì, a partire dalle prime ore della giornata sono attesi temporali su gran parte del Nordovest. A Brescia città la perturbazione dovrebbe arrivare verso le 14, con accumuli di pioggia anche consistenti e temperature in discesa a 20°C.

Cosa ci aspetta giovedì: "Ancora qualche infiltrazione umida dall'Atlantico provocherà un po' di instabilità sulle zone alpine con rovesci e temporali che si attiveranno nel pomeriggio e sconfineranno alle zone pedemontane, specie del Triveneto, in attenuazione in serata - scrive ancora Badellino -. Locale coinvolgimento anche dell'entroterra ligure. Sul resto d'Italia la situazione inizierà a migliorare". Nella nostra provincia non dovrebbe piovere in pianura, mentre temporali e schiarite sono attesi nella media e alta Valcamonica.

Venerdì, infine, dovrebbe arrivare la prima giornata di vero bel tempo, con instabilità diurna solamente nelle zone alpine.