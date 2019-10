In arrivo pioggia sul Bresciano: rischio temporali, neve sopra i 2.000 metri

Dopo una settimana di bel tempo è previsto un rapido peggioramento per la nostra provincia. A dirlo sono gli esperti di Meteopassione.com: "Siamo in attesa della pioggia, che dovrebbe arrivare nel corso della prossima notte (quella tra domenica e lunedì, ndr)".

Sul Bresciano sta arrivando velocemente una "goccia fredda", che si sta spostando da nord verso sud: "Nelle ore notturne transiterà proprio sul Nord-Ovest italiano, innescando rovesci con possibilità anche di qualche temporale. In un contesto in cui le perturbazioni atlantiche sono latitanti - spiegano ancora i meteorologi - questa è l'unica possibilità per avere piogge, che però hanno caratteristiche ancora simil estive". È attesa neve oltre i 2000-2200 metri.