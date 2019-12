La neve è arrivata, anche in pianura: prati e tetti imbiancati

Poco dopo mezzogiorno, ha iniziato a nevicare anche in alcune zone della pianura bresciana: "Il fronte freddo è stato meno incisivo del previsto - scrivono gli esperti di Meteopassione.com -, tuttavia la neve, seppur a tratti mista, è riuscita a far la sua visita anche a Brescia e dintorni". Nel video si vedono i fiocchi scesi a Bovezzo, ma situazioni analoghe sono segnalate anche nella Bassa. Nel Basso Garda e nel Basso Sebino, invece, per lo più sta piovendo già dal primo mattino. Accumoli anche consistenti nelle valli.



Video: Facebook - Enrico Chicco Lanza