In arrivo forti temporali: scatta l'allerta gialla della Protezione Civile

Dal tardo pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno, è in arrivo sulla Lombardia una perturbazione pilotata dalla graduale discesa sulla Francia di una saccatura con aria più fredda in quota. Nelle ore pomeridiane, è inoltre previsto l'aumento dell'intensità del vento dai quadranti meridionali sulla bassa pianura e in serata sui rilievi prealpini occidentali.



Regione Lombardia e Protezione Civile hanno emesso un'allerta gialla a causa di possibili forti temporali e allegamenti, che, nella nostra provincia, dovrebbero interessare la zona delle Prealpi e dei laghi (sopratutto i comuni più a nord a ridosso delle montagne), a partire dalle ore 18-19. Scarica l'allerta meteo della Protezione Civile in Pdf.

