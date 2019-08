Ondata di maltempo nel Bresciano: temporali con forti raffiche di vento

A partire dalle 7 di venerdì mattina, un fronte temporalesco ha attraversato le Alpi e le Prealpi bresciane da est verso ovest.



Alle 9.30 i forti acquazzoni si sono spostati nella zona dell'Alto Garda: l'intero lago è stato spazzato da violente raffiche di vento, con un moto ondoso particolarmente agitato.



La perturbazione non ha interessato le zone di pianura, se non con qualche intenso ma isolato rovescio, ma ha portato ovunque un po' di refrigerio seppure non per molto: le temperature sono in risalita verso i 28°C.