Parcheggi a pagamento a Desenzano del Garda

Parcheggi a pagamento con le classiche strisce blu e i parcometri, e poi due impianti a barriera: almeno sei medi parcheggi in prossimità del centro storico, e altri quattro appena fuori, ma comunque sul lungolago. E' questa, in estrema sintesi, la mappa dei parcheggi a pagamento della città di Desenzano del Garda: la capitale del Garda, che seppure per presenze turistiche è appena sul podio (circa 1 milione all'anno, dietro a Limone e Sirmione) comunque conta quasi 30mila residenti, e un viavai costante, tutto l'anno, di pendolari, studenti e lavoratori.

Tariffe e sconti per i residenti

Dal gennaio del 2018 sono entrate in vigore le nuove tariffe: sono sei i “blocchi” di parcheggio a pagamento, che vanno dai 2 euro all'ora, tutto l'anno delle zone centralissime come Maratona, Feltrinelli o Bagatta, alla gratuità in bassa stagione dei parcheggi alle porte della città, al Desenzanino o alla Spiaggia d'Oro, al confine con Rivoltella. Il tariffario completo è consultabile a questo link.

Tutti i residenti, attrezzati con la D-Park, hanno diritto alla prima ora gratuita, per tutti i parcheggi e per tutto l'anno. Solo per i parcometri, al fine di consentire alle apparecchiature di emettere il ticket e quindi poter verificare la durata della sosta, sarà necessario introdurre nelle apparecchiature almeno 10 centesimi, che allungheranno la sosta per le ore successive. E' stata inoltre mantenuta la riduzione del 50% alle ore successive alla prima, per tutti i residenti. Anche a Desenzano è infine possibile parcheggiare con la app Easypark.

La mappa dei parcheggi

Questo è l'elenco completo dei parcheggi a pagamento di Desenzano. Tra parentesi anche il numero di stalli di sosta. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.