Brescia: agevolazioni nei parcheggi Ospedale Nord e Ospedale Sud

Fanno parte del lungo elenco dei parcheggi in struttura (a pagamento) di Brescia, gestiti da Brescia Mobilità per un totale di oltre 11mila posti auto disponibili: nei casi dei parcheggi dell'ospedale Civile, Nord e Sud, sono in vigore ormai da più di due anni delle importanti agevolazioni messe a disposizione dal Comune e dall'ente gestore.

Si tratta di agevolazioni specifiche per tutti coloro che necessitano di accedere in automobile agli Spedali Civili, e abbiano bisogno di usufruire per soste prolungate, notturne o ripetute nei due parcheggi adiacenti, il parcheggio Ospedale Nord e il parcheggio Ospedale Sud.

Come funzionano le agevolazioni

A disposizione le nuove tessere plurigiornaliere – da uno a sette giorni - con prezzi che vanno dai 9,10 euro della tessera giornaliera ai 20 euro della tessera settimanale. Per i residenti vale lo sconto del 50% sulle tessere plurigiornaliere.

Permettono l’accesso ai parcheggi per un numero illimitato di volte durante tutto il periodo di validità del ticket e possono essere acquistate o prenotate presso la cassa del Parcheggio Ospedale Nord (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 21.00 e sabato dalle 14.00 alle 21.00) e presso la cassa del Parcheggio Ospedale Sud (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30).

Per chi arriva in orario di casse chiuse o comunque per chi avesse gia' pagato un ticket singolo c'e' la possibilità di rimborso nel momento dell'acquisto dei plurigiornalieri.

Tariffe notturne

E' stata anche istituita una nuova tariffa notturna, per il periodo compreso tra le ore 20.30 e le 7 del mattino, che prevede il pagamento di 1 euro per la prima ora di sosta e un forfait di soli 2€ per l’intera notte.

Basta ritirare il ticket di ingresso ai parcheggi e al momento del pagamento presso le casse automatiche viene direttamente applicata la tariffa notturna negli orari in cui prevista. Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure di Brescia Mobilità.