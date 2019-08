Corse scolastiche a Brescia: dove fermano gli autobus

Il trasporto pubblico urbano interessa la città di Brescia e 14 comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) e si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo. I giorni di servizio sono 365 l’anno, con sospensione parziale il 25 dicembre, il 1° maggio e il giorno di Pasqua quando il servizio termina alle ore 12.30.

Dal mese di settembre, in conclusione del servizio “Estivissimo” (in vigore dalla fine di luglio) riparto anche gli specifici servizi scolastici che fanno parte dell'offerta di mobilità su gomma di Brescia Trasporti. Oltre alla corse speciali, mezzi e tragitti appositamente realizzati per il trasporto degli studenti, ci sono anche le corse scolastiche che rientrano nella programmazione generale delle 16 linee.

Le corse scolastiche

Di seguito l'elenco aggiornato di tutte le corse scolastiche delle linee cittadine del trasporto pubblico su gomma, con gli istituti scolastici interessati dalla tratta.

Linea 2 Pendolina-Chiesanuova (Scuola Bottega e Liceo De Andrè)

Linea 3 Mandolossa-Rezzato (Istituto Pastori, Istituto Lunardi, Abba-Ballini, Tartaglia Olivieri, Itis Castelli, Istituto Sraffa, Liceo Leonardo-Copernico)

Linea 7 Caino-Roncadelle (Canossiane, Istituto Lunardi, Cfp Lombardia, Itis Castelli, Abba-Ballini, Tartaglia-Olivieri, Liceo Leonardo-Copernico, Istituto Mantegna, Liceo Calini, scuole di Nave)

Linea 9 Violino-Buffalora (Scuole medie Fermi)

Linea 10 Concesio-Poncarale (Cfp Lombardia, Abba-Ballini, Tartaglia-Olivieri, Itis Castelli, Istituto Lunardi)

Linea 11 Collebeato-Botticino (Itis Castelli, Liceo Arnaldo, Istituto Lunardi, Liceo Leonardo-Copernico, scuole Goldoni, Istituto De Andrè)

Linea 12 Fiumicello-Sanpolino (Ipsia Fortuny, Liceo Arnaldo, Istituto Pastori)

Linea 13 Gussago-Poliambulanza (Abba-Ballini, Tartaglia-Olivieri, Cfp Lombardia, Itis Castelli, Istituto Lunardi, Canossiane, Liceo Calini, Liceo Leonardo-Copernico)

Linea 14 Stazione-Volta-Borgosatollo (Liceo Leonardo-Copernico)

Linea 15 Montini-Noce (Salesiani, Istituto Mantegna anche distaccamento)

Linea 16 Onzato-Sanpolino (Abba-Ballini, Tartaglia-Olivieri, Liceo Leonardo-Copernico)

Linea 17 Ospedale-Castelmella (Abba-Ballini, Tartaglia-Olivieri, scuole medie Fermi, Istituto Lunardi, Liceo Leonardo-Copernico)

Biglietti e abbonamenti

Agli studenti degli istituti secondari sono dedicati abbonamenti a prezzo agevolato che possono essere saldati in un’unica soluzione o attraverso il pagamento di due rate. Agli under 14 è inoltre riservato un titolo di viaggio valido per l’intero anno scolastico sul tragitto casa – scuola.

Alle scolaresche o ai gruppi numerosi è dedicato il “Biglietto scuole andata e ritorno” che consente di effettuare due viaggi nell’arco della stessa giornata al costo di un biglietto di corsa semplice.

Tutti gli orari delle corse scolastiche sono consultabili sul sito web di Brescia Mobilità, in particolare a questo link. E' disponibile anche il servizio Pianifica percorso, lo strumento che offre tutte le informazioni utili per costruire un itinerario di viaggio personalizzato.