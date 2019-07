Centri di formazione professionale (CFP) in provincia di Brescia

L'elenco completo e aggiornato di tutti i Centri di formazione professionale (CFP) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune, con le sedi e gli indirizzi di studio. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolastico. Ulteriori informazioni a questo link.

Bagnolo Mella

ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA - BAGNOLO MELLA

Breno

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA - DA VINCI

SCUOLA EDILE BRESCIANA - BRENO

Brescia

A.F.G.P. CENTRO ARTIGIANELLI

ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA - BRESCIA

CFP FRANCESCO LONATI

CFP ZANARDELLI - BRESCIA

EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA BRESCIA -CALLEGARI

EDUCO EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA BRESCIA -SORBANELLA

ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA - BRESCIA

ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA SEDE DI BRESCIA

GALAB ACADEMY

IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA

OK SCHOOL ACADEMY S.R.L.

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO - BRESCIA - CARDUCCI

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO - BRESCIA - RAGAZZI '99

SCUOLA EDILE BRESCIANA - BRESCIA

Calvisano

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO - CALVISANO - BERARDO

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO - CALVISANO - KENNEDY

Capo Di Ponte

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA - COCCHETTI

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA - MARCONI

Castel Mella

FONDAZIONE A.I.B. CENTRO FORMAZIONE - CASTELMELLA

Chiari

CFP ZANARDELLI - CHIARI

Darfo Boario Terme

CFP ZANARDELLI - DARFO BOARIO TERME

Desenzano Del Garda

CFP ZANARDELLI - RIVOLTELLA DEL GARDA

Edolo

CFP ZANARDELLI - EDOLO

Iseo

CFP ZANARDELLI - CLUSANE DI ISEO

Montichiari

AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI

CENTRO CULTURALE FORMATIVO DON ARCANGELO TADINI (SEDE 2)

CENTRO CULTURALE FORMATIVO DON TADINI SCARL

CENTRO DON TADINI

Ome

FONDAZIONE A.I.B. CENTRO FORMAZIONE - OME

Palazzolo Sull'Oglio

PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Ponte Di Legno

CFP ZANARDELLI - PONTE DI LEGNO

Remedello

A.F.G.P. CENTRO BONSIGNORI

Rezzato

SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI

Roe' Volciano

CFP-SCAR - COOPERATIVA S. GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Verolanuova

CFP ZANARDELLI - SEDE VEROLANUOVA

Villanuova Sul Clisi