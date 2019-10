Uscire dalla violenza è possibile: anche in Lombardia esiste una rete di servizi per accogliere, consigliare, orientare, tutelare e proteggere le vittime di violenza, durante tutti i passi necessari a uscire dalla situazione e ritrovare la propria autonomia. “Tutela la tua sicurezza e quella dei tuoi figli e delle tue figlie – fa sapere Regione Lombardia in una nota – : una relazione con un uomo violento può mettere in pericolo la tua vita, oltre a creare traumi a livello emotivo, relazionale e psicologico”.

I Centri antiviolenza offrono gratuitamente questi servizi:

assistenza psicologica

orientamento legale

accoglienza

ospitalità

orientamento al lavoro

I servizi sono totalmente gratuiti e garantiscono il massimo anonimato. Molti centri antiviolenza offrono mediazione linguistico-culturale. Esiste anche una linea antiviolenza: basta telefonare al 1522.

Centri antiviolenza in provincia di Brescia

Sei una donna vittima di violenza? Questi sono i centri antiviolenza operativi in provincia di Brescia.