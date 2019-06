Piscine comunali a Brescia: apertura e orari dei lidi estivi

Con l'arrivo dell'estate, come ogni anno, hanno aperto a Brescia i lidi estivi delle piscine comunali. Per l'anno 2019, a partire dall'8 giugno e fino all'8 settembre (compreso), nei centri natatori comunali saranno operativi anche gli orari estivi prolungati. Di seguito tutte le informazioni utili per accedere alle tre piscine comunali della città.

Piscina Lamarmora

Via Rodi 20 (telefono 030 2421050)

Vasca interna

da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 21.00

Vasca esterna

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 19.00

martedì e giovedì dalle 9.30 alle 21.00

sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.30

Vaschino esterno

Chiuso per CRE comunali il martedì dal 18 giugno al 6 agosto e dal 20 al 27 agosto; il mercoledì e giovedì dal 19 giugno al 25 luglio dalle ore 9 alle 11.

Piscina Viale Piave

Viale Piave 40 (telefono 030 262638). Chiusa nei festivi

Dal 8 al 30 giugno 2019

da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 18.30 e dalle 19.30 alle 21.00

venerdì dalle 10.00 alle 21.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

Dal 1 luglio al 8 settembre

da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 21.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

Centro Natatorio Mompiano

Via dello Stadio (telefono 030 2004108)

Vasca esterna

Da lunedì a domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.00

Vasca interna

Da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 21.00, sabato domenica e festivi dalle 7.00 alle 19.00

Vaschino esterno

Chiuso per CRE comunali il martedì dal 18 giugno al 6 agosto e dal 20 al 27 agosto, mercoledì e giovedì dal 19 giugno al 9 agosto dalle 9 alle 11