L’anagrafe degli animali d’affezione è un sistema informatizzato che Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini per la registrazione degli animali da compagnia (cani, gatti, furetti) che vivono in Lombardia. I cani devono essere registrati obbligatoriamente. L’iscrizione per gatti e furetti è facoltativa, a meno che non si debba richiedere all’ATS il rilascio del passaporto per l’espatrio.

Anagrafe canina e microchip

Chiunque possiede un cane deve iscriverlo entro 15 giorni all'anagrafe canina regionale. I cuccioli devono essere identificati, mediante applicazione di microchip, ed iscritti entro 30 giorni dalla nascita. Per gatti e furetti è prevista l'iscrizione in una specifica sezione dell'anagrafe regionale solo quando si intende richiedere il rilascio del passaporto.

Dove rivolgersi a Brescia

Per l'anagrafe canina a Brescia ci si può rivolgere

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

al Canile Sanitario di Brescia , Via Orzinuovi 92, Brescia (tel. 030/3838452-454) il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30, il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o al distretto veterinario di riferimento;

ai veterinari liberi professionisti accreditati dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS).

La tariffa applicata al canile sanitario per l'applicazione del microchip è di 7,14 euro. La tariffa per l'iscrizione all'anagrafe canina regionale è pari invece a 20,40 euro.