Polpenazze: Sapori in viaggio, il quarto appuntamento è dedicato all'Italia

Pasquale Tozzi organizza dieci esclusivi appuntamenti dedicati alle culture enogastronomiche del mondo. Cina, Irlanda, Giappone, Italia, Spagna, Francia, Messico, Stati Uniti e Finlandia, questi i paesi rappresentati nella rassegna organizzata dallo Chef e ai quali è dedicato un’evento per celebrarli nel giorno di alcune delle loro feste più importanti.



Avrà luogo domenica 9 giugno dalle ore 11.30 presso i vigneti dell’Azienda Agricola Due Pini (Via Novaglio, 16 - Polpenazze del Garda) il quarto appuntamento della rassegna “Sapori in Viaggio”. La giornata, dedicata all’Italia, vuole rendere omaggio al nostro paese celebrandolo attraverso un momento di festa sulle colline moreniche del lago di Garda con coperte, cuscini ed un tradizionale cestino da picnic. La griglia sarà in funzione tutto il giorno accompagnata da un classico buffet italiano e dai vini dell’Azienda Agricola Due Pini che per l’occasione organizza una visita guidata alla cantina.

Il prezzo è di 30,00 euro comprensivo di tutto.

