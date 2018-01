Chocomoments a Bardolino: una fabbrica di cioccolato sul lago di Garda

Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini e una tavoletta di 10 metri realizzata in presa diretta dai maestri cioccolatieri. Tutto questo e molto altro ancora è “Chocomoments Bardolino”, la grande festa del cioccolato artigianale in programma dal 5 al 7 gennaio a Bardolino presso il Lungolago Corniciello.

La città si trasformerà in un laboratorio di cioccolato a cielo aperto grazie alle tante attività previste nella Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato - dalla fava di cacao al cioccolatino finito - con il percorso di conoscenza Choco Word Educational.

C’è grande attesa per l’evento più dolce e goloso dell’anno organizzato da Chocomoments con il patrocinio di Comune di Bardolino, che tra le sue attrazioni ha la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti dalle 10.00 alle 20.00 dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo.