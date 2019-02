Cosa fare a Brescia dall'8 al 10 febbraio: i migliori eventi del weekend

Grande festa in città questo weekend, con l'inaugurazione dell'edizione 2019 di CidneOn, il festival delle luci che illuminerà il castello, richiamando migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia. Ma, per chi è in cerca di svago e di divertimento, il menù degli eventi offre ancora tante e gustosissime specialità: si va dalla fiera del vintage nella splendida cornice di Villa Mazzucchelli all'atteso concerto di Malika Ayane, dal circuito enogastronomico Töt Porsèl alle numerose iniziative organizzate da Brescia Musei. E tanto altro ancora.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



FIERE, SAGRE E MERCATINI

- Mazzano: Mostra-Mercato Vintage

Bancarelle vintage a Villa Mazzucchelli

- Gavardo: Mercatino in Piazza

Mercatino di vintage, shabby e modernariato

- Festival della Cucina Mantovana

Il gusto della tradizione tra tortelli e risotti

- Lonato, Töt Porsèl

Circuito enogastronomico nei ristoranti di paese



SPETTACOLI E CULTURA

- Brescia: CidneOn 2019

Festival delle luci in castello

- Brescia Musei: le iniziative del weekend

Eventi nei musei cittadini e tanto altro

- Brescia: "Domino Tour" di Malika Ayane

Concerto al Brixia Forum

- Brescia: "Papà perché lo hai fatto?" di Maurizio Battista

Spettacolo comico al Gran Teatro Morato

- Brescia: "Fare un'anima" di Giacomo Poretti

Spettacolo teatrale al Santa Giulia

- Desenzano: Mickey 90 - L'arte di un sogno

Mostra dedicata ai 90 anni di storia di Topolino

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere