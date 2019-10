Cosa fare a Brescia dal 25 al 27 ottobre: i migliori eventi del weekend

Sagre della castagna e del fungo chiodino, feste d'autunno e profumi di spiedo, mercatino bio e festa degli alpini: sarà un golosissimo weekend quello del 26 e 27 ottobre, caratterizzato dal bel tempo e da temperature ben sopra le medie di stagione. Un'occasione da non perdere, dunque, per godersi i tanti eventi in programma.



Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E MERCATINI

- Serle: Brostoi, Formài e...

Stand con degustazioni di piatti tipici autunnali

- Brescia: Meglio Bio

Mercato con produzioni di aziende biologiche

- Tignale: Festa d'Autunno

Stand con spiedo e degustazioni

- Ponte di Legno: Festa degli Alpini

Musica e stand gastronomico

- Dello: Sagra del Fungo Chiodino

Stand gastronomico e bancarelle

- Paitone: Oc de San Martì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- San Zeno di Montagna: Festa del Marrone

Stand e bancarelle sulla terrazza del Garda

- Lonato: C'era una volta... a tavola

Circuito enogastronomico



FIERE, CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Villa Carcina: Camminanotte

Camminata tra i monti al chiaro di luna

- Brescia: Brixia Evolution

Rievocazione storica in castello

- Brescia: Andy Warhol & Marilyn

Mostra alla Galleria Ab/arte